التربية تدعو مرشحين لحضور الامتحان التنافسي غداً - أسماء

الوكيل الإخباري - دعت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية الأسماء التالية لإجراء المقابلات الشخصية غداً الخميس الموافق 29-9-2022.

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الاسماء:

احمد عبد الرزاق احمد الذنيبات

اكثم عبد الرحيم عطا الله الختاتنه

انس طالب محمد المواجده



حمزه حسين عبد المطلب السعود

حمزه محمد مسلم المحاسنه

سالم احمد حميد عيال عواد



صابر مدالله مفلح الطراونه

عبد الرحمن خالد عبد القادر الذنيبات

عبدالله سالم سلامه السراحين



فيصل حمد محمد الشبيلات عيال عواد

محمد محمود جميل الصرايرة

ناصر لطيف سالم العثامنه

نصر توفيق ابراهيم النوايشه