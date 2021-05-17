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الإثنين، 17-05-2021 03:43 م

التربية ترجح التعليم الوجاهي في مطلع آب لتعويض الفاقد التعليمي

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الوكيل الإخباري - خاص - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم احمد المساعفة إن وزارة التربية تضع خطة دوام الطلبة في المدارس لتعويض الفاقد التعليمي الذي نتج عن عملية تحول التعليم عن بعد، وذلك من خلال إيقاف هذا الفاقد.

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وأشار المساعفة، الإثنين، لـ " الوكيل الإخباري" أنه من المرجح تنفيذ الخطة في مطلع آب قبل شهر من بداية دوام العام الدراسي الجديد .


وبيّن أن التعويض سيكون للمواد الأساسية منها الرياضيات والانجليزي والعربي، مؤكداً على سعى التربية لشمول جميع الطلبة في كافة الصفوف ضمن البرنامج.


وأضاف المساعفة أن التربية ما زالت تدرس آلية تنفيذ البرنامج وسيعلن عنه حين استكماله.


 




 

 


 

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