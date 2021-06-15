التربية ترد عبر الوكيل بعد حلول الأردن بمراتب متقدمة بمؤشر جودة التعليم ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 'دافوس'

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة ،الثلاثاء، إن تربع الأردن في المرتبة الخامسة عربياً في مؤشر التعليم العالمي في دافوس 2021، يدعم خطوات التطوير التي تعمل عليها الوزارة.

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وأضاف العجارمة لـ الوكيل الإخباري 'قد يبدو أنه مُرضياً أن تحل الأردن في هذه المرتبة، لكننا نسعى للمرتبة الأولى دائما، سواء على المستوى العربي أو العالمي، لافتاً إلى أن هذه النتيجة بمثابة دعم لخطوات التطوير التي تعمل عليها الوزارة، وخصوصا في ظل جائحة كورونا، وسرعة الاستجابة للتحول الرقمي والتعلم عن بعد'.

وأكد أن وزارة التربية تسعى لتطوير سياستها باستمرار استجابتها للاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية، إضافة لاستراتيجية الوزارة التي تؤكد في مجملها على تطوير التعليم وآداء المعلمين، ودعمهم مادياً ومعنوياً؛ من خلال اعتماد نظام رتب المعلمين، إذ يمكن أن تصل الحوافز المبنية على الرتب إلى 75% من الراتب الأساسي، بالإضافة لعلاوة التعليم 100%.

ولفت إلى ان المعلم في نظام الرتب ينخرط في منظومة تنمية مهنية مستمرة، وعملية تطوير وتحسين في الآداء وصولاً إلى مستوى متقدم من الجودة التعليمية .

وختم العجارمة بأن الوزارة تسعى دوماً للمشاركة في الاختبارات الدولية، حيث قامت الوزارة للمرة الأولى بالمشاركة في اختبار بيرلز، إضافة إلى المشاركة في اختبار تيمس وبينزا.

وجاء ترتيب الدول العربية بعد ذلك، البحرين (33)، الأردن (45)، السعودية (54)، تونس (84)، الكويت (97)، المغرب (101)، عُمان (107)، الجزائر (119)، موريتانيا (134).



بينما احتلت مصر المرتبة الأخيرة عربيا، والمرتبة 139 عالميا، من أصل 140 دولة تضمنها مؤشر دافوس لجودة التعليم.



ويأتي ذلك في وقت خرجت كل من ليبيا والسودان والصومال والعراق وسوريا واليمن من الترتيب بشكل كامل.



أما اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ العالم، فقد كانت من نصيب ﺳﻨﻐﺎفوﺭﺓ، تلتها سويسرا في المرتبة الثانية، وفنلندا ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ الثالثة.



ويستند ترتيب الدول في التقرير، ﺇﻟﻰ مؤشر ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ الذي حدده المنتدى، حيث يتم ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺩﺭﺟﺎﺕ المؤشر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺤﻮ 12 ﻓﺌﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ.