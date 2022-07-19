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الثلاثاء، 19-07-2022 10:47 ص

التربية ترد على شكوى بحرمان طالبة توجيهي بسبب تلف بورقة الجلوس

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
ناشد ولي أمر طالبة توجيهي (...) التحقيق بحرمان ابنته من امتحان اللغة الإنجليزية يوم أمس الإثنين بسبب تلف جزء من ورقة رقم الجلوس الخاص بها.

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وقال ولي أمر الطالبة اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" إن ابنته مُنعت من الدخول إلى قاعة الامتحان برغم إحضارها الهوية الشخصية ورقم الجلوس مع قُصاصة "الطرف التالف". 


وأكد أن ابنته تدرس في الفرع العلمي ومن الأوائل وحصلت على معدل 98 في الصف الأول ثانوي الفرع العلمي.


من جهته استبعد مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة حرمان الطالبة بسبب تلف جزء من رقم الجلوس.


وأضاف كنانة لـ "الوكيل الإخباري" أن التربية ستتابع ما حدث مع الطالبة لمعرفة تفاصيل ما جرى .


لاحقاً … قال مدير مديرية تربية الزرقاء الدكتور سامي شديفات إن إدارة المدرسة تحققت من الحادثة وتم مراجعة الكاميرات في ذلك الحين مؤكداً ان تسجيلات الكاميرات أظهرت دخول الطالبة إلى ساحة المدرسة ولم تظهر دخولها الى مبنى قاعة الامتحان .


وأضاف شديفات لـ "الوكيل الإخباري" أن الطالبة لم يتم حرمانها من قبل مديرة القاعة وان مديرة القاعة لم تلتق بالطالبة قبل بدء الامتحان وفقاً لحديث شديفات .


وأكد أن ذوي الطالبة راجعوا التربية وتم التأكيد لهم من خلال تسجيل الكاميرات أن الطالبة لم يتم تفتيشها أو الحديث معها من قبل مديرة القاعة أو المراقبات .
ونوه أنه لم يتم إتخاذ أي إجراء بشأن الشكوى التي قدمها ولي أمر الطالبة.



 




 

 


 

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