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الثلاثاء، 31-05-2022 04:58 م

التربية ترعى احتفالا بيوم اللغة العربية

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الوكيل الاخباري - رعى مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم، الدكتور نبيل الحناقطة، مندوبا عن وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، الاحتفال بيوم اللغة العربية الذي أقامته مدرسة بنت عدي الثانوية التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الجامعة.

وقال مدير تربية لواء الجامعة، الدكتور سعد الرويضان، "إن هذا الاحتفال يأتي ضمن احتفالات الوزارة بعيد الاستقلال السادس والسبعين، مستذكرا قصة المجد التي سطرها الأردنيون بقيادتهم الهاشمية لنتفيأ ظلال هذه المناسبة، ونحن ننعم بثمار الاستقلال الكبيرة".

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