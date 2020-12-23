التربية: ترقية 189 معلما وإداريا لشمولهم بنظام الرتب

الوكيل الاخباري - قرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي وبناء على تنسيب لجنة الترقية المركزية لرتب المعلمين ترقية 189 من المعلمين والإداريين ممن انطبقت عليهم شروط اشغال الرتب؛ بواقع 119 معلمة و70 معلمًا.



وبينت الوزارة أن الترقيات شملت جميع الرتب حيث تقرر ترقية 64 معلما ومعلمة إلى الرتبة الأولى (معلم)، و59 معلما ومعلمة إلى الرتبة الثانية (معلم أول)، و34 معلما ومعلمة إلى الرتبة الثالثة (معلم خبير).

كما تقرر ترقية 7 معلمين ومعلمات إلى الرتبة الأولى (مساند تربوي)، و5 معلمين ومعلمات إلى الرتبة الثانية (إداري تربوي أول)، و20 معلما ومعلمة إلى الرتبة الثالثة (إداري تربوي خبير).



وسيتم صرف العلاوات وفق النظام المعدل لرتب المعلمين رقم 35 لسنة 2020 والبالغة 40% للرتبة الأولى (معلم/ مساند تربوي)، و50% للرتبة الثانية (معلم أول / إداري تربوي أول)، و65% للرتبة الثالثة (معلم خبير / إداري تربوي خبير)، و75% لرتبة (معلم قائد / قائد تربوي)، تزامنًا مع عودة العمل بزيادة العلاوات الفنية للقطاعات الحكومية اعتبارًا من 1/1/2021 .



وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي المعلمين والمعلمات الذين شملتهم الترقيات، متمنياً لهم مزيداً من العطاء والتقدم.

وأوضحت الوزارة أن نظام الرتب يعتبر أحد الحوافز المالية التي تقدمها الوزارة لكوادرها التعليمية والإدارية، مراعية مدى تطويرهم لكفاياتهم وقدراتهم المهنية التخصصية، حيث استفاد من هذا النظام أعداد كبيرة من كوادرها.



وأشارت إلى أن نظام الرتب بالإضافة إلى كونه يهدف إلى تحفيز الكوادر المبدعة ماليًا، فهو عامل هام في تطوير مهنة التعليم التي تعتبر أهم مرتكزاتها الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة.

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وتم نشر أسماء المشمولين بالترقيات على موقع الوزارة الالكترونيwww.moe.gov.jo



