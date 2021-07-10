التربية تستثني التصحيح الضوئي بعد خطأ في ترتيب النماذج للتربية الإسلامية في مدرستين..وثيقة

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - أكد مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم أنه وبعد الكشف عن خطأ في ترتيب النماذج لمبحث التربية الإسلامية لطلبة الثانوية العامة، بين نموذج 1 و2 ، في مدرسة وادي السير الثانوية للبنات ومدرسة النهضة الأساسية، تم مراجعة وزارة التربية فورا للوقوف على الخطأ وتصويبه.





وقال المصدر لـ الوكيل الإخباري إنه أبلغ أمين عام وزارة التربية للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات عن الخطأ، حيث تم على الفور الاتصال مع رئيس قسم الامتحانات علي حماد، ليتخذ إجراءً فورياً، والإيعاز باستثناء طلبة هذه المدارس من التصحيح الضوئي واعتماد التصحيح اليدوي، حتى لا يتم تصحيح الأسئلة بشكل خاطئ، تبعا لعدم ترتيب النماذج بشكل صائب، والذي يقرأه الماسح الضوئي تبعا لهذا الترتيب.

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وشكا عدد من ذوي طلبة الثانوية العامة في هاتين المدرستين من الخطأ نفسه، حيث تولد لدى أبنائهم الخوف، بحسب وصفهم، من عدم تصويب الخطأ من قبل الوزارة، ولا يتم مراعاته أثناء التصحيح، إلا أن المصدر كان على تواصل معهم وطمأنهم بأن هناك استثناء في التصحيح.



