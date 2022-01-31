التربية تسمح لطلبة المدارس الذين أصيبوا بكورونا بتقديم امتحاناتهم غدا

الوكيل الاخباري - قالت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات، إن طلبة المدارس الذين أجلت امتحاناتهم بسبب إصابتهم بفيروس كورونا في فترة الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول، سيتقدمون لتأديتها اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.



وأضافت قبيلات في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، أن دوام معلمي ومعلمات الصفوف من الروضة وحتى الصف الحادي عشر سيكون وفق ما تقتضيه الحاجة لغايات إجراء الامتحانات النهائية للطلبة الذين تأجلت امتحاناتهم، وتنظيم حملات التطعيم التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة الصحة.



من جهة أخرى، أعلنت قبيلات عن بدء دورة تدريبية (معلمين جدد) لـ 850 معلما ومعلمة تم تعيينهم حديثاً.



وأشارت قبيلات إلى أن الوزارة استغلت تأجيل دوام الفصل الدراسي الثاني لغايات تدريب المعلمين الجدد، حيث جرت العادة بأن يتم تدريبهم بعد الدوام الرسمي.

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