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الثلاثاء، 22-06-2021 04:40 م

التربية تشدد على تسليم 'الخلويات' قبل دخول قاعات التوجيهي

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الوكيل الإخباري - أثنى وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس على الجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر التربوية في المركز والميدان استعدادا لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2021 / الامتحان العام، الذي تبدأ أولى جلساته يوم  الخميس.

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جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور أبو قديس اجتماع لجنة التخطيط الموسع عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور الأمينين العامين للوزارة الدكتور نواف العجارمة والدكتورة نجوى القبيلات ومديري الإدارات ومديري التربية والتعليم.


وأكد الدكتور أبو قديس ثقته الكبيرة بقدرة معلمينا؛ رؤساء قاعات ومساعدين ومراقبين ولجان ميدانية على توظيف نتائج الجهود التي بذلت خلال فترة الاستعدادات لتوفير البيئة الامتحانية الملائمة لأبنائنا الطلبة، وتقديم الدعم النفسي لهم بحسن الاستقبال والتعامل معهم بكياسة وهدوء.


كما أكد على ضرورة الالتزام بتنفيذ الدليل الإرشادي الذي عممته الوزارة على قاعات ولجان الامتحان لضمان سلامة سير الامتحان، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في العمل لعقد هذا الامتحان الوطني بالمهنية التي تتمتع بها كوادرنا التربوية والكوادر المساندة لها من مؤسساتنا الوطنية، مشددا على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات الناظمة لعقد هذا الامتحان الوطني وسمعته التي نحرص على أن تبقى دوما بالمكانة التي تليق به وبالنظام التعليمي الأردني.


وأكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الناظمة للامتحان التي تتضمن عدم السماح بدخول الهواتف إلى قاعات الامتحان، وتسليم الأجهزة الخلوية التي بحوزة المراقبين لرؤساء القاعات قبل دخولهم، ولا يتم استلامها إلا بعد تسليم الطرود مغلفة بصورتها النهائية، حفاظا على سلامة سير الامتحان.


وكانت الوزارة قد شكلت غرفتي عمليات؛ الأولى في مركز الوزارة، للإجراءات الإدارية، واستقبال الأسئلة والاستفسارات والملاحظات من الأهالي والمجتمع، والغرفة الثانية في إدارة الامتحانات والاختبارات لمتابعة سير الامتحان ومجرياته، يستقبل فيها خبراء متخصصون في كل مبحث من مباحث الامتحان والرد على الملاحظات والأسئلة الفنية من قاعات الامتحان، حيث عممت أرقام هواتفها على مديري التربية والتعليم ومديري الإدارات.


وسيتقدم للامتحان نحو 207 آلاف طالب وطالبة، فيما سيشارك بعملية سير الامتحانات حوالي 52 ألف عاملٍ من الوزارة، حيث ستبدأ الجلسة الأولى للامتحان الساعة العاشرة صباحاً، فيما ستبدأ الجلسة الثانية الساعة الواحدة ظهراً.

 




 

 


 

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