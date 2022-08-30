التربية: تشغيل تجريبي لمجمع المدارس المركزية بالعقبة

الوكيل الاخباري - قالت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات إن التشغيل التجريبي لمجمع المدارس المركزية الحكومية في العقبة سيبدأ العمل العام الدراسي الجديد الذي ينطلق يوم غد الأربعاء.



وبينت قبيلات في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن تشغيل المجمع سيكون من خلال تشغيل المدرسة الأساسية المختلطة التي تبدأ من صف الروضة وحتى الصف السادس .



وأشارت إلى أن سلطة العقبة الاقتصادية تعهدت بتأمين الطلاب الملتحقين بالمدارس في المجمع الجديد بالمواصلات المجانية التي ستقلهم من وسط المدينة إلى موقع المجمع الذي يبعد حوالي 7 كلم عن وسط المدينة.

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