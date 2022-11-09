الأربعاء 09-11-2022
الوكيل الاخباري

اعتقال محتج قذف الملك تشارلز بالبيض- فيديو

الفاو تطلق مشروعا لتعزيز التكيف مع تغير المناخ في الأردن

الخصاونة: تجربة الأردن في توفير السلع الأساسية متميزة

مجلس هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد لتخصصات جامعية

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الفاتيكان والمملكة المتحدة

نحو 400 منزل قديم ومهجور أيل للسقوط في الزرقاء

توجه لاستحداث مراكز لرصد الآثار الجانبية للأدوية في المملكة

الحموي: 30% ارتفاع الطلب على حلويات المخابز

هام من ديوان الخدمة المدنية حول طلبات التوظيف

83 ألف طلب للاستفادة من المنح والقروض الجامعية

الأربعاء، 09-11-2022 02:08 م

التربية تشكل غرفة عمليات لمتابعة جاهزية المدارس في الشتاء

272738_20_1611823825


الوكيل الاخباري- شكلت وزارة التربية والتعليم غرفة عمليات في مركز الوزارة، لمتابعة الاستعدادات والجاهزية لاستقبال فصل الشتاء بما يضمن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوفير البيئة المدرسية الآمنة ومتطلبات السلامة العامة وإجراء الصيانة اللازمة، حرصاً على سلامة الطلبة والمعلمين.

اضافة اعلان


وشددت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، على ضرورة التأكد من صلاحية المدافئ وخزانات الوقود وجاهزيتها للاستعمال في الوقت المناسب، وعدم تكليف الطلبة بجمع التبرعات لغايات التدفئة أو اشعال المدافئ أو تنظيفها أو نقلها من غرفة إلى أخرى، حفاظاً على سلامتهم ووضع المدافئ في أماكن آمنة وبعيدة عن مناطق مرور الطلبة وتجنيبهم العبث بها.


وأكدت أهمية تفقد أماكن تصريف المياه على أسطح المدارس وساحاتها وشبابيك وأبواب الغرف الصفية، وتفقد البوابات الرئيسة والخارجية، والتأكيد على جاهزية طفايات الحريق وصلاحية تعبئتها بما يحقق السلامة العامة داخل الغرف الصفية ومحيط المدرسة.


وأعلنت الوزارة في بيانها، عن أرقام الهواتف الخاصة بالغرفة التي سيتم استقبال الملاحظات من خلالها سواء من الميدان التربوي أو من أولياء الأمور والطلبة وهي: 065662475 / 065692368/ 065699916 / وتلفاكس : 5666492 وموبايل : 0791881434 / 0791881435 /

 




 

 


 

إقرأ ايضا
633a7ab38f964

الفاو تطلق مشروعا لتعزيز التكيف مع تغير المناخ في الأردن

1667997380556

الخصاونة: تجربة الأردن في توفير السلع الأساسية متميزة

636b9d5b50c53

مجلس هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد لتخصصات جامعية

112022719434963498741

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الفاتيكان والمملكة المتحدة

image

نحو 400 منزل قديم ومهجور أيل للسقوط في الزرقاء

1667993053231

الفايز: الحكومة تركز على دعم القطاع السياحي

أخبار متعلقة
9202027111927515088247

تعديل دوام المدارس بالاردن اعتباراً من الاحد

12242_1_1650833013

تعليق دوام مدرسة وتحويل التعليم عن بعد في الطفيلة

1020222682419622675420

تعميم هام من وزارة التربية على جميع المدارس

وزارة-التربية-1-4

التربية: تأجيل تدريس مادة الديمقراطية الى الفصل الثاني

main_image6357e6cbc32b8

وزير التربية ينعى الطالب رومل حداد

10202224202646140668889

تحديد موعد بدء توزيع الكفالات العدلية في جامعة اليرموك