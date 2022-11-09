التربية تشكل غرفة عمليات لمتابعة جاهزية المدارس في الشتاء

الوكيل الاخباري- شكلت وزارة التربية والتعليم غرفة عمليات في مركز الوزارة، لمتابعة الاستعدادات والجاهزية لاستقبال فصل الشتاء بما يضمن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوفير البيئة المدرسية الآمنة ومتطلبات السلامة العامة وإجراء الصيانة اللازمة، حرصاً على سلامة الطلبة والمعلمين.

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وشددت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، على ضرورة التأكد من صلاحية المدافئ وخزانات الوقود وجاهزيتها للاستعمال في الوقت المناسب، وعدم تكليف الطلبة بجمع التبرعات لغايات التدفئة أو اشعال المدافئ أو تنظيفها أو نقلها من غرفة إلى أخرى، حفاظاً على سلامتهم ووضع المدافئ في أماكن آمنة وبعيدة عن مناطق مرور الطلبة وتجنيبهم العبث بها.



وأكدت أهمية تفقد أماكن تصريف المياه على أسطح المدارس وساحاتها وشبابيك وأبواب الغرف الصفية، وتفقد البوابات الرئيسة والخارجية، والتأكيد على جاهزية طفايات الحريق وصلاحية تعبئتها بما يحقق السلامة العامة داخل الغرف الصفية ومحيط المدرسة.



وأعلنت الوزارة في بيانها، عن أرقام الهواتف الخاصة بالغرفة التي سيتم استقبال الملاحظات من خلالها سواء من الميدان التربوي أو من أولياء الأمور والطلبة وهي: 065662475 / 065692368/ 065699916 / وتلفاكس : 5666492 وموبايل : 0791881434 / 0791881435 /