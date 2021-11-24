التربية تصدر أرقام جلوس طلبة التكميلي لعام 2021

الوكيل الإخباري - دعت وزارة التربية والتعليم، طلبة الثانوية العامة المسجلين للامتحان التكميلي لعام 2021، إلى الحصول على أرقام الجلوس الخاصة بهم من خلال الرابط الإلكتروني exams.moe.gov.joالذي سيجري تفعيله الخميس المقبل.

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وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن على المشترك إدخال رقمه الوطني وتاريخ ولادته للحصول على رقم جلوسه، واسم القاعة التي سيتقدم فيها للامتحان وموقعها الجغرافي، والمباحث التي قام بتسجيلها في طلب اشتراكه.



ودعت المشتركين إلى تدقيق بياناتهم الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية، والتأكد من المباحث التي سجلوها للامتحان.



وبين مدير إدارة الامتحانات والاختبارات العامة في الوزارة الدكتور محمد كنانه، أن على المشترك في حال وجود أي خطأ في بياناته، إرسال طلب لتصويب الخطأ في الخانة المخصصة والمعدة لذلك على الصفحة ذاتها، وذلك في موعد أقصاه مساء الاثنين المقبل 29 تشرين الثاني.



وأضاف أن المشترك غير ملزم بطباعة بطاقة الجلوس ورقيا لأنه سيحصل عليها من رئيس القاعة في أول يوم امتحاني له.



ويذكر أن عدد المتقدمين بطلب اشتراك للامتحان التكميلي لهذا العام بلغ نحو 95 ألف مشترك ومشتركة.