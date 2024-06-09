الأحد 09-06-2024
الوكيل الاخباري
 

ألعاب نارية وعرض جوي لطائرات "درون" في سماء عمّان الليلة بمناسبة اليوبيل الفضي

القضاء يكسر ظهر الفساد ويحكم باستعادة ملياري دينار للخزينة من 1326 فاسداً

تعرض سفينة لمقذوف مجهول جنوب غربي عدن

7 شهداء جراء غارات إسرائيلية على النصيرات ودير البلح

التربية تصدر بياناً حول دوام المدارس

هنية يؤكد موقف حماس من الصفقة

الاعلام العبري : غانتس سيستقيل اليوم

الداخلية الإيرانية تعلن أهلية ستة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية

القسام تستهدف مروحية من نوع أباتشي في غزة

سرايا القدس تقصف قوات إسرائيلية برفح

الأحد، 09-06-2024 03:53 م

التربية تصدر بياناً حول دوام المدارس

التربية


الوكيل الاخباري -  أعلنت وزارة التربية والتعليم، التقويم المدرسي للعام الدراسي المقبل 2024 / 2025 للمدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

اضافة اعلان


وجاء هذا التقويم مراعيًا للخطة الوطنية للبرنامج العلاجي التي تستدعي تنفيذ إجراءات تهدف إلى علاج الفاقد التعليمي لدى الطلبة، وذلك وفق الآتي: الأحد 11 / 8 / 2024 بدء دوام الهيئات التدريسية، ويوم الأربعاء والخميس 14-15/ 8 / 2024 تسليم الكتب المدرسية للطلبة وتسجيل المنقولين منهم، ويوم الأحد 18 /8 / 2024 بدء دوام الطلبة في الفصل الدراسي الأول.


من يوم الأربعاء 18 / 12 / 2024 إلى الأحـد 5 / 1 /2025 الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية للصفين الحادي عشر والثاني عشر، ويوم الاثنين 6 / 1 / 2025 إلى الخميس 16 / 1 / 2025 عطلة الشتاء.


ويكون يوم الأحد 19/1/2025 بدء دوام الطلبة للفصل الدراسي الثاني في حين يكون يوم الأربعاء 7 / 5 /2025 إلى السبت 24 / 5 / 2025 الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة المرحلة الثانوية الصف الثاني عشر، ويوم الأحد 1 / 6 / 2025 إلى يوم الأربعاء 25 / 6 / 2025 الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية الصف الحادي عشر، ويوم الخميس 26 / 6 / 2025 بدء العطلة الصيفية للطلبة.
ويكون يوم الاثنين 30 / 6 / 2025 الانتهاء من إعداد النتائج والشهادات المدرسية، وبذلك يكون عدد أيام الدوام في العام الدراسي 217 يومًا.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
PwOaRUwYEqHPOBAycdxjDJ9odn6urMGiR4WwkZu6

ألعاب نارية وعرض جوي لطائرات "درون" في سماء عمّان الليلة بمناسبة اليوبيل الفضي

570454_5_1717935112

القضاء يكسر ظهر الفساد ويحكم باستعادة ملياري دينار للخزينة من 1326 فاسداً

1717934037225

اعلان صادر عن البنك المركزي الأردني

620248212520839216237

اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات

images

1421 طن خضروات وفواكه وورقيات ترد لسوق إربد المركزي

image

الملكة: تُوجت ملكاً على عرش قلوبنا

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

التربية تطلق النسخة التجريبية من نظام الإشراف التربوي الإلكتروني

وزارة التربية والتعليم

العمري ناطقاً إعلامياً باسم وزارة التربية

مدرسة

قرار هام بشأن المدارس اعتبارا من العام الحالي

وزارة التربية والتعليم

التربية تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على معلم في عمان

وزارة التربية والتعليم

قرار صادر عن وزارة التربية والتعليم اعتباراً من الشهر القادم

مدرسة

توجيهات من وزير التربية والتعليم بِشأن المدارس