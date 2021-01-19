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الثلاثاء، 19-01-2021 05:43 م

التربية تصدر كشوف رواتب العاملين والمعلمين متضمنة العلاوات والزيادات

رواتب


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أصدرت وزارة التربية والتعليم صباح اليوم الثلاثاء كشوف الرواتب للعاملين فيها عن شهر كانون الثاني الحالي على موقعها الالكتروني متضمنة الزيادات والعلاوات التي أوقفتها الحكومة السابقة العام الماضي عن كافة الموظفين في القطاعين العام مدنيين وعسكريين ابتداءً من تاريخ 1 أيار 2020 بوذلك سبب الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا. 
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وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد أعلن في تشرين الثاني الماضي أنه "قام وامتثالًا لتوجيهات وأوامر جلالة الملك عبد الله الثاني بتوقيع بلاغ الموازنة العامة الذي سيصار بموجبه إلى إعادة العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي على نسبة العلاوة الفنية المعتمدة والمقررة بتاريخ 6 / 1 / 2020 وكذلك الزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنيّة" 

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي قد صرّح أنّ "إعادة صرف العلاوات والزيادات المقررة تأتي رغم الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة جراء جائحة كورونا وما فرضته من ظروف استثنائية واقتصادية كبيرة. 
وقال أنّ هذه العلاوات والزيادات ستسهم بلا شك في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ومساعدتهم في تحسين الظروف الراهنة. 

وجدّد وزير التربية والتعليم تقدير الوزارة للمعلمين وعطائهم، وحرصها على تحسين مستواهم المعيشي والمهني،مشيدًا بالجهود التي يبذلونها في مواصلة تعليم طلبتهم."

 




 

 


 

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