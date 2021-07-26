التربية تصرف مكافآت مالية لمعلمي الفاقد التعليمي

الوكيل الإخباري - أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، أن التحاق الطالب في تعويض الفاقد التعليمي اختياري لكنه إلزامي للمدارس، كما وسيتم صرف مكافآت مالية للمعلمين عن الأسبوع الذي يسبق العام الدراسي في الأول من أيلول المقبل.

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وقالت قبيلات خلال تصريحات صحفية، إن مدة 3 – 4 أسابيع لتعويض الفاقد التعليمي غير كافية وعليه سيكون هناك خطة وضعتها الوزارة على 3 مراحل، الأولى "قصيرة المدى" تبدأ من 15 آب ولغاية 12 أيلول المقبل، بحيث يتم تنفيذ المقررات التي تم إعدادها على أن تستمر العملية من خلال إيجاد حصص أسبوعية على جدول دروس الطالب، حيث ستستمر لهذا العام والعام المقبل، أما الخطة طويلة المدى فهي التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية لمعالجة فقر التعلم.



وأضاف أننا ندرك أن مدة 3 اسابيع غير كافية، لكن نستطيع اعطاء الحد الادنى الذي يحتاجه الطالب لبدء دراسة المعارف والمهارات الجديدة، كما وان العملية ستستمر طول العام وستبقى الملازم مع الطالب يعود إليها كلما احتاج إلى ذلك.



وتابعت إن عملية تعويض الفاقد التعليمي ستكون من الصف الأول إلى الحادي عشر، وسيكون الالتحاق في المدارس التي يكون فيها عدد الطلبة 25 طالبا وبشكل يومي، وعلى مدار 3 أيام في الأسبوع بالمدارس التي يزيد عدد الطلبة في الشعبة الواحدة عن 25 طالب، مشيرة إلى أن الأعداد التي سجلت في البرنامج بحدود هذا العدد لغاية الآن.

