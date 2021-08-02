التربية تطلق برنامجي تدريب للمعلمين الجدد والفاقد التعليمي

الوكيل الاخباري -

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افتتحت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، اليوم الاثنين، برنامجي تدريب المعلمين الجدد، والتدريب على برنامج تعويض الفاقد التعليمي (التعلم المبني على المفاهيم والنتاجات الأساسية).وأكدت قبيلات، خلال افتتاح البرنامجين، في مدرسة عين جالوت الثانوية الشاملة للبنات التابعة لمديرية تربية قصبة عمان، حرص الوزارة على رفد الميدان التربوي بالمعلمين من ذوي الكفاءات المؤهلة والمدربة، مبينة أهمية عقد هذه الورشات التدريبية لإكساب كوادرها المهارات اللازمة؛ إيمانا منها بدور المعلم المحوري في تجويد وتطوير العملية التعليمية، وعظم رسالته باعتباره القدوة والأنموذج في بناء الأجيال.وأعرب المشاركون عن شكرهم لوزارة التربية لتوفيرها برامج تدريبية متخصصة وحرصها على رفع كفاءاتهم ومستوى أدائهم لتقديم الخدمة التعليمية المتميزة لأبنائنا الطلبة.