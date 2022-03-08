التربية تطلق جزئية صيانة المدرسة التابعة لنظام المعلومات الجغرافي

الوكيل الاخباري - أطلق وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، جزئية صيانة المدرسة التابعة لنظام المعلومات الجغرافي استعدادا لتعميمها في جميع أنحاء المملكة ابتداءً من نهاية شهر آذار الحالي.



وجاء إطلاق جزئية الصيانة بالشراكة مع مكتب اليونسكو والتعاون الدولي الألماني بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.



وبحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، بين عويس خلال حفل الإطلاق، اليوم الثلاثاء، أن جزئية الصيانة طورت كجزء مكمل لنظام المعلومات الجغرافي الذي طبق لأول مرة عام 2016 بدعم من اليونسكو وجرى ربطه بنظام إدارة المعلومات التربوية، لاستخدامه في التخطيط الأمثل للمدارس والموارد الخاصة بوزارة التربية والتعليم بمستوياتها الإدارية كافة.



ولفت عويس إلى ضرورة تبسيط الإجراءات في عملية صيانة المدارس لاختصار الوقت في تنفيذها، مؤكدا أهمية تأهيل وتمكين كوادر الميدان التربوي خاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في هذا المجال للقيام بهذه الإجراءات وبقاء دور مركز الوزارة في المتابعة والتقييم ودعم دور الميدان التربوي.



وأشار إلى أن الوزارة ستنتهي من تنفيذ خطة تعميم جزئية صيانة المدرسة التابعة لنظام المعلومات الجغرافي في 42 مديرية تربية و4002 مدرسة حكومية مع نهاية شهر حزيران 2022.

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