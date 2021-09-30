التربية تطلق حملة حصالة الخير لدعم مرضى السرطان في المفرق

الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية، اليوم الخميس، حملة حصالة الخير لدعم مرضى السرطان، وذلك ضمن برامج التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومركز الحسين للسرطان.



وأكد مدير تربية اللواء، الدكتور باسم عضيبات، الذي أطلق المبادرة، أهمية التعاون وتكاتف الجهود للمساهمة بجزء في علاج مرضى السرطان، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة والمبادرات ترفع من مستوى الحس والوعي الإنساني لتقديم المساعدة للآخرين، مثمنا جهود القائمين والمشرفين على المبادرة.

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