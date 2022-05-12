التربية تطلق مشروع تحدي القراءة العربي

الوكيل الإخباري - انطلقت اليوم الخميس، في مدينة العقبة تصفيات مسابقة تحدي القراءة العربي بدورته السادسة على مستوى الأقاليم.

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وقال مدير إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الشناق في بيان، إن مشاركة الوزارة في مشروع تحدي القراءة العربي لهذا العام هي الأكبر، بمشاركة 2 مليون طالب وطالبة، وبإشراف 7678 معلماً ومعلمة في 3836 مدرسة.



ووفق الشناق، وصل 1038 طالبا وطالبة تميزوا بأدائهم في التصفيات على مستوى مديريات المملكة الـ42 إضافة إلى مديرية التربية والتعليم، والثقافة العسكرية، ومدارس وكالة الغوث الدولية، ومدارس مخيم الزعتري، يعمل على تقييمهم نخبة من أصحاب الخبرة التحكيمية من مشرفي وزارة التربية والتعليم.



وسينتقل فريق التقييم خلال أيام التحكيم من العقبة إلى إربد ثم عمان، لتأهل أفضل 100 مشارك لخوض التصفيات النهائية على مستوى المملكة، والوصول إلى بطل تحدي القراءة العربي في الأردن، والذي سيمثل الأردن في تصفيات التحدي في دبي.



من جانبها، وجهت المنسق العام لمشروع تحدي القراءة العربي علا البداينة أعضاء فريق التقييم لتطبيق معايير التحكيم المستمدة من مصفوفة تقدير العلامات المعتمدة من إدارة التحدي في دبي.



وحضر تصفيات المسابقة مدير النشاطات الثقافية والفنية رياض الضمور، ورئيس قسم النشاط الثقافي والبيئي الدكتور موسى المومني.



يذكر أن الأردن حاز على لقب بطل التحدي في الدورة الخامسة على مستوى الوطن العربي ممثلاً بالطالب عبد الله أبو خلف، وتعد مسابقة تحدي القراءة العربي، أحد المبادرات الإنسانية لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتهدف للتشجيع على القراءة، وتعزيز المخزون المعرفي واللغوي، وتوظيف المعارف المقروءة في الحياة العملية.