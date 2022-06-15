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الأربعاء، 15-06-2022 09:18 م

التربية : تظليل أكثر من إجابة بامتحان التوجيهي تحسب خاطئة

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الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد كنانة، الأربعاء، إن الطالب إذا ظلل أكثر من إجابة في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" الذي يعتمد على الخيار المتعدد تحسب "الإجابة خاطئة".

وأضاف عبر قناة المملكة، أن "القارئ الضوئي يأخذ صورة عن جميع الإجابات وإذا وجد أكثر من إجابة مظللة تعتبر الإجابة خاطئة".

وأشار كنانة إلى إعطاء دفتر للطالب في كل امتحان سواء كان الطالب يرغب في استخدامه أم لا، وقد يستخدمه كمسودة.

"سواء استخدم الطالب الدفتر أم لا يجب أن يضع عليه جميع بياناته وهو جزء من الوثائق المحمية التي يجب أن يسلمها الطالب سليمة"، وفق كنانة.

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