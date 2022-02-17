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الخميس، 17-02-2022 11:49 ص

التربية تعدل توقيت الدوام المدرسي لشهري شباط واذار - تفاصيل

طلبة ٢


الوكيل الإخباري - قررت وزارة التربية والتعليم، بدء الحصة الاولى في المدارس ذات الفترة الواحدة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا خلال الفترة الزمنية من 27 شباط الجاري وحتى الحادي والثلاثين من آذار المقبل.

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كما قررت الوزارة، بدء الحصة الاولى في الفترة الصباحية في المدارس ذات الفترتين، الساعة الثامنة والنصف صباحا، والساعة الواحدة والنصف ظهرا للفترة الثانية، على أن يكون زمن الحصة الصفية في الفترة المسائية 35 دقيقة.


وجاء قرار الوازرة في ظل تعديل التوقيت الصيفي المقرر العمل به ابتداء من الخامس والعشرين من الشهر الحالي وحرصا على سلامة الطلبة.


 




 

 


 

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