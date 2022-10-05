التربية تعدل وقت دوام مدارس الفترة المسائية اعتباراً من نهاية الشهر الحالي

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة إن المدارس التي يطبق فيها نظام الفترتين الدراسيتين ستنتهي فيها الدراسة اليومية قبل فترة الغروب ، تعليقاً على قرار الحكومة العمل بنظام التَّوقيت الواحد.

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وقال المساعفة لـ "الوكيل الإخباري" إن موعد بدء دوام الفترة المسائية بعد تعديل دوام طلبة المدارس سيكون في تمام الساعة 1 ظهراً اعتباراً من يوم الاحد الموافق 30 / 10 تشرين اول الحالي.



وكان وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس قرر تحديد دوام طلبة المدارس بالفترة الصباحية في تمام الساعة 8:15 صباحاً، على أن تبدأ الحصة الأولى في تمام السَّاعة 8:30 صباحاً اعتباراً من تاريخ 30 / 10 وذلك بالتزامن مع قرار الحكومة تثبيت التوقيت الصيفي.



يشار الى أن المدارس التي يطبق فيها نظام الفترتين الدراسيتين يبلغ عددها (882) مدرسة.