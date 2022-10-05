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الأربعاء، 05-10-2022 04:23 م

التربية تعدل وقت دوام مدارس الفترة المسائية اعتباراً من نهاية الشهر الحالي

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة إن المدارس التي يطبق فيها نظام الفترتين الدراسيتين ستنتهي فيها الدراسة اليومية قبل فترة الغروب ، تعليقاً على قرار الحكومة العمل بنظام التَّوقيت الواحد.

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وقال المساعفة لـ "الوكيل الإخباري" إن موعد بدء دوام الفترة المسائية بعد تعديل دوام طلبة المدارس سيكون في تمام الساعة 1 ظهراً اعتباراً من يوم الاحد الموافق 30 / 10 تشرين اول الحالي.


وكان وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس  قرر تحديد دوام طلبة المدارس بالفترة الصباحية في تمام الساعة 8:15 صباحاً، على أن تبدأ الحصة الأولى في تمام السَّاعة 8:30 صباحاً اعتباراً من تاريخ 30 / 10  وذلك بالتزامن مع قرار الحكومة تثبيت التوقيت الصيفي.


يشار الى أن المدارس التي يطبق فيها نظام الفترتين الدراسيتين يبلغ عددها (882) مدرسة.

 




 

 


 

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