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الثلاثاء، 02-03-2021 11:09 ص

التربية : تعديلات على أسس النجاح والاكمال والرسوب للعام الدراسي الحالي

التربية


الوكيل الاخباري - عممت وزارة التربية والتعليم على مديرياتها في الميدان التعديلات التي أقرتها لجنة التخطيط على أسس النجاح والاكمال والرسوب للعام الدراسي 2021/2020، الخاصة بالتقييم المدرسي.

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وبموجب التعديلات التي حصلت عليها وكالة الانباء الاردنية (بترا)، فقد تم تعديل المادة الثالثة من النص الأصلي لتقويم الطلبة في الصفوف الأساسية الثلاثة الأولى.


ويجري التقويم الاول بموجب التعديلات، بعد مضي شهرين من بداية الفصل الدراسي، ويكون كتابيا داخل المدرسة، أو اختبارا الكترونيا عن بعد عبر المنصة، ووفق جدول تنظمه الوزارة، فيما يجري التقويم الثاني في نهاية الشهر الثالث من بداية الفصل الدراسي، ويكون أدائيا على الواجبات البيتية والمهمات التعليمية المختلفة والاختبارات القصيرة.


اما التقويم الثالث، بحسب التعديلات، فقد تقرر رصد علامته في الأسبوع الذي يسبق الامتحانات النهائية، ويكون تقديريّا للمعلم على مشاركة الطالب وتفاعله خلال الفصل الدراسي، في حين يجري التقويم الرابع الكترونيا عن بعد عبر المنصة وحسب الموعد المقرر له في التقويم المدرسي ووفق جدول تنظمه الوزارة.


وتتكون نتيجة الطالب في المبحث للفصل الدراسي الواحد، بحسب التعديلات، من مجموع علاماته التي حصل عليها في الفترات التقويمية الأربعة، بحيث يخصص لكل فترة تقويمية 25 بالمئة من علامة المبحث، ويكون التقويم الأول كتابيا داخل المدرسة أو اختبار الكترونيا عن بعد عبر المنصة وفق جدول تنظمه الوزارة.


أما التقويم الثاني فيكون أدائيا (تقويم مستمر لأداء الطالب على الواجبات البيتية والمهمات التعليمية المختلفة والاختبارات القصيرة)، ويكون التقويم الثالث تقديريا من المعلم، فيما يكون التقويم الرابع النهائي اختبارا إلكترونيا ويشمل قياس الكفايات التي تضمنها المنهاج.


وفيما يتعلق بطلبة الصف الاول الاساسي، فقد نصت التعديلات على ان يتولى المعلم اجراء التقييمات الاربعة لهم بالشكل الذي يراه مناسبا.


ونصت التعديلات على اعتماد علامة تقييم المعلم في حال خضوع الطالب لتقييمين في المدة التقييمية الواحدة، أحدهما إلكتروني والآخر من قبل المعلم.


وفيما يتعلق بتقييم طلبة الصفوف من الرابع الأساسي ولغاية الصف الثاني عشر من المرحلة الثانوية، فقد نصت التعديلات على اجراء التقييم الأول بعد مضي شهرين من بداية الفصل الدراسي، ويكون كتابيا داخل المدرسة أو اختبارا الكترونيا عن بعد عبر المنصة، وفق جدول تنظمه الوزارة.


كما يكون التقويم الثاني لهؤلاء الطلبة، في نهاية الشهر الثالث من بداية الفصل الدراسي، ويكون أدائيا على الواجبات البيتية والمهمات التعليمية المختلفة والاختبارات القصيرة، فيما ترصد علامة التقويم الثالث في الأسبوع الذي يسبق الامتحانات النهائية، ويكون تقديريّا للمعلم على مشاركة الطالب وتفاعله خلال الفصل الدراسي، ويجري التقويم الرابع إلكترونيا عن بعد عبر المنصة وحسب الموعد المقرر له في التقويم المدرسي وفق جدول تنظمه الوزارة.


وتتكون نتيجة الطالب في المبحث للفصل الدراسي الواحد بموجب التعديلات، من مجموع علاماته التي حصل عليها في الفترات التقويمية الأربعة، ويخصص لكل تقويم من التقويمات الأول والثاني والثالث، 20 بالمئة من علامة المبحث، بحيث يكون التقويم الأول كتابيا داخل المدرسة او اختبارا إلكترونيا عن بعد عبر المنصة، وفق جدول تنظمه الوزارة.


ويكون التقويم الثاني ادائيا (تقويم مستمر لاداء الطالب على الواجبات البيتية والمهمات التعليمية المختلفة والاختبارات القصيرة)، فيما يكون التقويم الثالث تقديريّا من المعلم، ويكون التقويم الرابع النهائي والذي خصص له 40 بالمئة من علامة المبحث، اختبارا الكترونيا، ويشمل قياس الكفايات التي تضمنها المنهاج.

 

المصدر : بترا


 




 

 


 

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