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الأربعاء، 03-08-2022 03:23 م

التربية: تعديلات على امتحان التوجيهي والمُعدل لن يُحدد التخصص

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الوكيل الإخباري - قال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجيه عويس أن نظام امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” قضية مؤرقة لصاحب القرار، ولا بد أن يخضع لإعادة النظر، خاصة أنه لم يعد يقيس قدرة الطالب على الإطلاق.

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وكشف عويس عن تعديلات سوف تجرى على الامتحان خلال السنتين القادمتين، حيث سيكون معدل التوجيهي متطلباً للقبول الجامعي، وليس لتحديد التخصص.


وكشف أن الطلاب سيخضعون لسنة تحضيرية في الجامعة والتي سوف تؤهلهم لدخول التخصصات حسب قدراتهم وميولهم. 


وبين أنه لن تُعادل أي شهادة ثانوية عامة من تركيا، أو دول عربية اعتبارا من تاريخ 1 أيلول القادم.




 




 

 


 

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