التربية تعطي اولوية التعليم الاضافي لمن لم يكلفوا سابقا

الوكيل الاخباري - اوعزت وزارة التربية والتعليم باعطاء الاولوية بالتكليف على حساب التعليم الاضافي لمن لم يتم تكليفهم سابقا بحيث تكون مدة التكليف فصل دراسي واحد.



واكدت الوزارة في كتاب تم تعميمه على مدراء التربية والتعليم بأنه لا يجوز تكليف اي معلم على حساب التعليم الاضافي الا بعد مرور عامين بإستثناء التخصصات التي لا تتوفر لها مخزون من المتقدمين ويوجد حاجة فعلية لاستمرار التكليف.

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