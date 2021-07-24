التربية تعقد اجتماعاً موسعاً حول تعويض الفاقد التعليمي

الوكيل الإخباري -

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علم موقع الوكيل الإخباري أن وزارة التربية والتعليم تعقد اليوم السبت اجتماعا موسعا بشأن برنامج تعويض الفاقد التعليمي.ويترأس الاجتماع الذي يعقد "اون لاين" وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد ابوقديس، ويضم الاجتماع كافة قيادات الوزارة من مدراء ادارات ومدراء مدارس ومستشارين.ويبحث الاجتماع تنفيذ خطة الفاقد التعليمي، والاستعداد للعام الدراسي المقبل.ويبدأ برنامج تعويض الفاقد التعليمي منتصف آب المقبل.وكانت اطلقت وزارة التربية والتعليم رابطا الكترونيا للتسجيل في برنامج تعويض الفاقد، داعية الطلبة الى التسجيل الكترونيا.وقالت الوزارة إن برنامج الفاقد التعليمي الذي سيبدأ تطبيقه في الخامس عشر من شهر آب سيساعد الطلبة على التهيؤ ذهنيًّا وعلميًّا من أجل العودة إلى المدرسة وتعويض ما فاتهم من تعلم المعارف واكتساب المهارات الأساسية.