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الجمعة، 09-07-2021 01:46 م

التربية تعقد اليوم اجتماعا لبحث نتائج امتحان الفيزياء

التربية


الوكيل الإخباري -  يعقد، اليوم الجمعة، اجتماعا في وزارة التربية والتعليم، لبحث نتائج امتحان الفيزياء الأولية مع لجنة الامتحانات الثانوية العامة وبعض المختصين في القياس والتقويم.

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ووفقا لوزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور محمد أبو قديس، فإن الاجتماع سيدرس مدى صعوبة كل فقرة من فقرات الامتحان والاطلاع على النتائج الأولية والتأكد من وجود الأسئلة من الكتاب المقرر.


وأشار إلى أن الوزارة  بدأت بتصحيح أسئلة مبحث الفيزياء على الفور، موضحا أنه بناء على النتائج الأولية ونسب النجاح عن كل فقرة من فقرات الامتحان، سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك التي ستكون لمصلحة الطلبة


 




 

 


 

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