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الإثنين، 16-11-2020 09:58 ص

التربية تعقد امتحان وطنيا هاما لطلبة الأول الثانوي

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الوكيل الإخباري- تجري الوزارة اختبارًا وطنيًّا إلكترونيًّا لضبط نوعية التعليم لطلبة الصف الحادي عشر بجميع فروعه الأكاديمية والمهنية، وذلك يوم الخميس الموافق 19/11/2020 م على منصة درسك من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الساعة الرابعة عصرًا، علمًا بأن مدة الاختبار ساعتان.

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ويهدف الاختبار إلى قياس مدى امتلاك الطلبة لمهارات التعلّم الأساسيّة التراكمية في الصفوف الدراسية السابقة ومستويات أداء الطلبة بدلالة مؤشرات الأداء، ومدى امتلاكهم لمهارات اقتصاد المعرفة في المباحث الأساسية الأربع (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم)، بحيث يتقدم الطالب في مبحث واحد فقط من المباحث المذكورة، يُحَدَّد عن طريق المنصة عشوائيًّا.

 

ويساعد الاختبار على تزويد متخذي القرار بمعلومات عن جودة التعليم بما يُمكّنهم من اتخاذ القرارات المناسبة، وتزويد المعلمين بمعلومات عن جوانب القوة وجوانب الضعف في أداء طلبتهم، والكشف عن الفاقد التعليمي للطلبة نتيجة التحوّل إلى التعلُّم عن بُعد في ظلّ جائحة كورونا، وتحديد المهارات التي يعاني الطلبة ضعفًا فيها، ووضع الخطط العلاجية الملائمة. 


ويذكر أن عدد الطلبة المستهدفين بالاختبار يقرب من 118 ألف طالب وطالبة.


 




 

 


 

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