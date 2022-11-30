التربية تعقد ورشة لمشرفي مبادرة تحدي القراءة العربي

الوكيل الإخباري - عقدت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية لمشرفي مبادرة تحدي القراءة العربي، لتوضيح آلية تسجيل النسخة السابعة من المبادرة، والتعرف على واقع إنجازات النسخة السادسة.

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وقال مدير إدارة النشاطات التربوية في الوزارة الدكتور عبد السلام الشناق، خلال الورشة التي شارك فيها مدير النشاطات الثقافية والفنية ورئيس قسم النشاط الثقافي والبيئي في الوزارة، إن الورشة هدفت إلى اطلاع المشرفين على بعض البرامج المميزة وتبادل الخبرات وتأسيس لانطلاقة النسخة السابعة للعام 2022 / 2023، وحث المشرفون على مشاركة الطلبة في هذه المبادرة المعرفية الفكرية الرائدة.



من جانبها، أوضحت المنسق العام لمشروع تحدي القراءة العربي علا البداينة، أن المشروع يسعى إلى زيادة الوعي بأهمية القراءة لدى الطلبة في العالم العربي، وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير التحليلي الناقد وتوسيع المدارك، وكذلك تنمية الجوانب العاطفية والفكرية لدى الطلاب، وتحسين مهارات اللغة العربية لدى الطلبة لزيادة قدرتهم على التعبير بطلاقة وفصاحة وتعزيز الوعي الثقافي لدى الطلبة منذ صغرهم، وتوسيع آفاق تفكيرهم.



يشار إلى أن مشروع تحدي القراءة العربي هو أحد المبادرات الإنسانية لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يشجع فيها على القراءة وتعزيز المخزون المعرفي واللغوي، وتوظيف المعارف المقروءة في الحياة العملية.