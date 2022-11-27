التربية تعلّق على حادثة ضرب مدير مدرسة من قبل طالب في عجلون

الوكيل الإخباري - أكدت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم، الدكتورة نجوى قبيلات، أهمية الحفاظ على هيبة المعلم وصون كرامته.

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وأضافت، خلال حضورها الطابور الصباحي لمدرسة صخرة الثانوية للبنين بمحافظة عجلون اليوم الأحد، أنه يجب التركيز على دور المدارس في توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة، مشددة على أهمية الانضباط وملاحقة التصرفات غير المسؤولة من قبل عدد من الطلبة.



واطمأنت قبيلات، خلال الزيارة التي رافقها بها مدير تربية المحافظة الدكتور فيصل الهواري ومدير الشؤون الإدارية والمالية بلال المومني ومدير الشؤون التعليمية ياسين السعايدة وعدد من المشرفين التربويين في المديرية، على صحة مدير مدرسة صخرة الذي تعرض لاعتداء من قبل أحد الطلبة.



وشددت على أن الوزارة لن تسمح بالتطاول على المعلمين والمعلمات، وستحاسب كل من يعتدي على أي زميل لينال جزاءه كما نص عليه القانون الأردني.

