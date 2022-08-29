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الإثنين، 29-08-2022 09:43 ص

التربية تعلن أرقام لاستقبال ملاحظات أولياء الأمور

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الوكيل الإخباري - شكلت وزارة التربية والتعليم غرفة عمليات تضم مختلف الإدارات للوقوف ولمتابعة الجاهزية للعام الدراسي 2022/2023.

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وأكدت أمين عام الوزارة للشؤون الفنية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن غرف العمليات ستستقبل ملاحظات من أولياء الأمور بكل ما يتعلق بعمليات نقل وتسجيل أبنائهم في المدارس وتوفر المقاعد واستلام الكتب المدرسية.


وأعلنت الوزارة أن أرقام عرف العمليات التي تتلقى اتصالات المواطنين وأولياء الأمور، هي 065662475، 065692368، 065699916، 0791881434،0791881435، 0791881436، 0791881439، 0791881450.


وبينت قبيلات أن الوزارة وضعت اللمسات الأخيرة لبدء التدريس واستقبال الطلبة في 31 آب الجاري من حيث استكمال المقاعد واستلام وتوزيع الكتب، حيث سبقها دوام 173 ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية قبل أسبوع من دوام الطلبة للوقوف على الاستعدادات كافة.


 




 

 


 

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