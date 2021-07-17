التربية تعلن إجراءات جديدة للعودة إلى المدارس الحكومية

الوكيل الاخباري -

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رجح امين عام وزارة التربية والتعليم نواف العجارمة ان تشهد المدارس الحكومية هجرة الى المدارس الخاصة في حال عودة التعليم الوجاهي نظرا للاكتظاظ الشديد بالمدارس الحكومية .واضاف العجارمة في تصريحات صحفية ان الوزارة تجري ترتيبات مكثفة للعودة للتعليم الوجاهي خلال العام الدراسي المقبل في المدارس الحكومية والخاصة ، و ذلك ضمن بروتوكولات وضعتها الوزارة لضمان الحفاظ على السلامة العامة داخل الغرف الصفية.وبين ان البروتوكولات الصحية وضعت مسافة 1 متر بين الطلبة داخل الغرف الصفية وهذا الشرط لا يتحقق في 800-1000 مدرسة ، و سيتم توزيع الطلبة بينها بالتناوب .وقال ان اعداد الطلبة تضاعفت بالمدارس الحكومية خلال الاعوام الاخيرة نتيجة انتقال الطلبة من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية اضافة الى الزيادة الطبيعية في عدد السكان و اللاجئين السوريين .