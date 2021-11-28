التربية تُعلن اجراءات الامتحانات النهائية في المدارس

الوكيل الإخباري - عممت وزارة التربية والتعليم على مديريات ومدارس المملكة الإجراءات المعتمدة لعقد الاختبارات التحصيلية المدرسية النهائية للفصل الدراسي الأول للعام 2021 / 2022 ، التي تبدأ في الثامن من شهر كانون الأول القادم.

اضافة اعلان



وتضمنت الإجراءات تقسيم صفوف المدارس التي تعمل بنظام التناوب إلى مجموعتين ( أ / ب ) ، بحيث تحتوي كل مجموعة على نصف صفوف المدرسة تقريبا، وتعقد الاختبارات لهاتين المجموعتين حسب الآتي :



الجلسة الاختبارية للمجموعة ( أ ) من الساعة الثامنة ولغاية الساعة العاشرة صباحا، وتكون الجلسة الاختبارية للمجموعة ( ب ) من الساعة العاشرة والنصف صباحا ولغاية الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، على أن تؤجل اختبارات الطلبة المصابين بفيروس كورونا لتعقد وجاهيا في بداية الفصل الدراسي الثاني .



وبينت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي حرصا منها على صحة وسلامة الطلبة والكوادر المدرسية وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد في التعامل مع جائحة كورونا .

