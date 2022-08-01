التربية تعلن الدفعة الأولى من تعيينات المعلمات اليوم

الوكيل الإخباري - قالت الأمين العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات،الاثنين، إن ديوان الخدمة المدنية أرسل الدفعة الأولى من تعيينات الإناث وتعتبر هذه الدفعة الثانية من التعيينات وعددها 671 معلمة من عدة تخصصات.

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وأضافت قبيلات أنه جرى الايعاز بنشر اسماء المعلمات على الموقع الالكتروني للوزارة ليصار لنشرها الثلاثاء بإحدى الصحف.



وأضاف قبيلات في تصريح صحفي أن عدد الإجمالي للتعيينات بلغ 4 آلاف معلم ومعلمة.



وكانت الوزارة قالت في تصريح سابق إنها ستعلن هذا الأسبوع عن الدفعة الأولى من قائمة تعيينات المعلمات الإناث، وفق وزارة التربية والتعليم.



وأُعلنت الثلاثاء الماضي الدفعة الأولى من تعيينات المعلمين الذكور، فيما اعلنت اليوم الدفعة الأولى من تعيينات الإناث.

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