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الثلاثاء، 29-09-2020 04:20 م

التربية تعلن تعطيل مدارس حكومية وخاصة

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - قررت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، تحويل 20 مدرسة في المملكة يوجد فيها صفوف من الأول إلى الثالث الأساسي، وطلبة توجيهي ورياض أطفال، إلى نظام التعليم عن بعد لمدة 14 يوما بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا فيها.
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وتوزعت المدارس، بحسب الموجز اليومي للوزارة، بواقع 6 مدارس حكومية، و 10 مدارس خاصة، و 4 تابعة للأونروا، فيما بلغ عدد الإصابات المسجلة فيها 5 إصابات بين الطلبة، و 19 لمعلمين ومديري مدارس.

وبينت الوزارة أن 11 مدرسة حكومية وخاصة، وأخرى تابعة للأونروا، والثقافة العسكرية عادت إلى الدوام بالشكل المعتاد، بعد مضي 14 يوما من تحولها للتعليم عن بعد.

وأوضحت الوزارة أن عدد المدارس التي ما زالت تعمل على نظام التعليم عن بعد في المملكة بلغ 264 مدرسة، سجل فيها إصابات بفيروس كورونا، ومدارس تقع في مناطق معزولة، توزعت بواقع 186 مدرسة حكومية، و 62 مدرسة خاصة، و 15 مدرسة تابعة للأونروا ومدرسة واحدة تابعة لمديرية التربية والتعليم للثقافة العسكرية.

كما بينت أن العدد التراكمي للمدارس التي تحولت إلى التعليم عن بعد منذ بداية العام الدراسي الحالي بلغ 407 مدارس، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة فيها 206 إصابات لطلاب، و 164 لمعلمين ومعلمات، و12 إصابة لمستخدمين، بالإضافة إلى إصابة 7 موظفين في 4 مديريات للتربية والتعليم، جميعها كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس.

ودعت الوزارة جميع المعلمين والمعلمات والطلبة والعاملين في المدارس الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم.

 




 

 


 

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