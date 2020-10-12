التربية تعلن تعليق دوام معلمين واداريين

الوكيل الاخباري - تم تعليق الدوام للهيئتين الإدارية والتعليمية في ( 21 ) مدرسة ليوم الإثنين ( إصابات الطلاب كانت يوم الخميس وظهرت النتائج صباح اليوم ) : ( 18 ) مدرسة حكومية و ( 3 ) مدارس خاصة بسبب إصابات كورونا.

حيث بلغ مجموع الإصابات ( 25 ) إصابة توزعت بين ( 19 ) معلمًا ومعلمة و إداري وإدارية في المدارس وطالبين اثنين و ( 3 ) موظفين في مركز الوزارة وإحدى المديريات ومستخدم.



المدارس الحكومية : -

تم تعليق الدوام للهيئتين الإدارية والتعليمية في ( 18 ) مدرسة حكومية بسبب ثبوت ( 19 ) إصابة توزعت بين ( 17 ) معلما ومعلمة وإداري وإدارية داخل المدارس وطالبا واحدا ومستخدمة توزعت كالتالي :



1- مدرسة حي أم تينة الأساسية الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلم.

2- مدرسة العرامشة الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية / إصابة طالبة.

3- مدرسة ضرار بن الأزور المختلطة / إعادة تعليق / مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان / إصابة معلمة.

4- مدرسة عوجان الثانوية الشاملة للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة معلمة.

5- مدرسة أم معبد الخزاعية الثانوية الشاملة للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الكورة / إصابة معلمة.

6- مدرسة فاطمة الزهراء الأساسية / مديرية التربية والتعليم لمنطقة العقبة / إصابة مستخدمة.

7- مدرسة أم الدنانير الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة إداري.

8- مدرسة سلحوب الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة إداريين اثنين.

9- مدرسة ذات النطاقين الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان / إصابة معلمة.

10- مدرسة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز / مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش / إصابة معلم.

11- مدرسة نسيبة المازنية الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة.

12- مدرسة الخنساء / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة إدارية.

13- مدرسة أم أنس للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة معلمة.

14- مدرسة الرملة الأساسية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة معلمة.

15- مدرسة النهضة الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير / إصابة معلمة

16- مدرسة الخشاع و الحسينية الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم - البادية الشمالية الشرقية / إصابة معلم.

17- مدرسة إيدون الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد / إصابة معلمة.

18- مدرسة النصر الثانوية المهنية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلم.



المدارس الخاصة : -

تم تعليق الدوام للهيئتين الإدارية والتعليمية في ( 3 ) مدارس خاصة بسبب ثبوت ( 3 ) إصابات توزعت بين معلمتين وطالب.

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● عادت الهيئتان الإدارية والتعليمية إلى الدوام في ( 73 ) مدرسة حكومية وخاصة بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا ) بعد مضي 14 يوم في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد بسبب الإصابات وبعد فك الحظر في بعض المناطق.

• بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : ( 947 ) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث.

• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والقطاع الخاص ) ( 536 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد . ( 179 ) مدرسة بسبب وقوعها ضمن مناطق العزل و ( 337 ) مدرسة بسبب وجود إصابات.

• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 333 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).

• بلغ عدد المعلمين والإداريين المصابين العاملين في المدارس ( 374 ) مصابا و( 28 ) مستخدما و ( 43 ) موظفا في عدة مديريات تربية وتعليم ومركز الوزارة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا )

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مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس .

وإذ تتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين تهيب بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وأبنائنا الطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .



