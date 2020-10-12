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الإثنين، 12-10-2020 07:44 م

التربية تعلن تعليق دوام معلمين واداريين

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - تم تعليق الدوام للهيئتين الإدارية والتعليمية في (  21 ) مدرسة ليوم الإثنين  ( إصابات الطلاب كانت يوم الخميس وظهرت النتائج صباح اليوم )  :   ( 18 ) مدرسة حكومية و ( 3 ) مدارس خاصة بسبب إصابات كورونا.
حيث بلغ مجموع الإصابات ( 25  ) إصابة توزعت بين ( 19 ) معلمًا ومعلمة و إداري وإدارية في المدارس وطالبين اثنين و ( 3 ) موظفين في مركز الوزارة وإحدى المديريات ومستخدم.

المدارس الحكومية : -
تم تعليق الدوام للهيئتين الإدارية والتعليمية في ( 18 ) مدرسة حكومية بسبب ثبوت ( 19 ) إصابة توزعت بين ( 17 ) معلما ومعلمة وإداري وإدارية داخل المدارس وطالبا واحدا ومستخدمة توزعت كالتالي : 

1- مدرسة حي أم تينة الأساسية الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلم.
2- مدرسة العرامشة الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية / إصابة طالبة. 
3- مدرسة ضرار بن الأزور المختلطة / إعادة تعليق / مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان / إصابة معلمة.
4- مدرسة عوجان الثانوية الشاملة للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة معلمة.
5- مدرسة أم معبد الخزاعية الثانوية الشاملة للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الكورة / إصابة معلمة.
6- مدرسة فاطمة الزهراء الأساسية / مديرية التربية والتعليم لمنطقة العقبة / إصابة مستخدمة.
7- مدرسة أم الدنانير الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة إداري.
8- مدرسة سلحوب الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة إداريين اثنين.
9- مدرسة ذات النطاقين الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان / إصابة معلمة.
10- مدرسة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز / مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش / إصابة معلم. 
11- مدرسة نسيبة المازنية الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة. 
12- مدرسة الخنساء / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة إدارية. 
13- مدرسة أم أنس للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة معلمة. 
14- مدرسة الرملة الأساسية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة معلمة. 
15- مدرسة النهضة الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير /  إصابة معلمة 
16- مدرسة الخشاع و الحسينية الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم - البادية الشمالية الشرقية / إصابة معلم.
17- مدرسة إيدون الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد / إصابة معلمة. 
18- مدرسة النصر الثانوية المهنية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلم.

المدارس الخاصة : -
تم تعليق الدوام للهيئتين الإدارية والتعليمية في ( 3 ) مدارس خاصة بسبب ثبوت ( 3 ) إصابات  توزعت بين معلمتين وطالب.  
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● عادت الهيئتان الإدارية والتعليمية إلى الدوام في (  73  ) مدرسة حكومية وخاصة  بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا  ) بعد مضي 14 يوم في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد بسبب الإصابات وبعد فك الحظر في بعض المناطق. 
 • بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : (  947 ) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث. 
• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والقطاع الخاص ) ( 536 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد . ( 179 ) مدرسة بسبب وقوعها ضمن مناطق العزل و ( 337 ) مدرسة بسبب وجود إصابات.  
• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 333 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات  الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).
• بلغ عدد المعلمين والإداريين المصابين العاملين في المدارس ( 374 ) مصابا و(  28 ) مستخدما و ( 43 ) موظفا في عدة مديريات تربية وتعليم ومركز الوزارة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا )

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مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس . 
وإذ تتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين تهيب بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وأبنائنا الطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .


 




 

 


 

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