التربية تعلن توقف خدماتها ليومين في العبدلي

الوكيل الإخباري - تعلن وزارة التربية والتعليم عن استمرار توقف تقديم خدماتها في مركز الوزارة - العبدلي وإدارة التعليم الخاص - جبل الحسين لليومين القادمين ؛ الأربعاء والخميس.

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ويأتي الإجراء ، وفق تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، إلى حين استكمال ظهور نتائج فحوصات فيروس كورونا التي أجريت للموظفين على أن يستأنف تقديم الخدمة واستقبال المراجعين اعتبارا من صباح يوم الأحد القادم 11 / 10 / 2020.

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