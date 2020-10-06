الثلاثاء 06-10-2020
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الثلاثاء، 06-10-2020 03:21 م

حتى يوم الأحد

التربية تعلن توقف خدماتها ليومين في العبدلي

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية
وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - تعلن وزارة التربية والتعليم عن استمرار توقف تقديم خدماتها في مركز الوزارة - العبدلي وإدارة التعليم الخاص - جبل الحسين لليومين القادمين ؛ الأربعاء والخميس.

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ويأتي الإجراء ، وفق تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، إلى حين استكمال ظهور نتائج فحوصات فيروس كورونا التي أجريت للموظفين على أن يستأنف تقديم الخدمة واستقبال المراجعين اعتبارا من صباح يوم الأحد القادم 11 / 10 / 2020.

 

 

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