التربية تعلن جاهزيتها لاستقبال الطلبة في المدارس

الوكيل الإخباري- شكلت وزارة التربية والتعليم غرفة عمليات في مركز الوزارة لمتابعة جاهزية المدارس استعدادا لبدء عام دراسي جديد وجاهيا .

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ويهدف تشكيل الغرفة إلى التواصل اليومي مع الميدان التربوي ومتابعة جميع الملاحظات الواردة من الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور والمجتمع المحلي ،تعزيزا للجهود التي تبذلها الوزارة لضمان استقرار العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد ، وتوفير الاحتياجات ورصد التغذية الراجعة حولها .



وفي ما يلي أرقام الغرفة :



مباشر غرفة العمليات : 065662475 – 065692368 – 065699916



- تليفاكس – غرفة العمليات : 5666492



- موبايل مباشر غرفة العمليات : 0791881439 – 0791881450 – 0791881434 – 0791881435 – 0791881436



- واتساب غرفة العمليات : 0791881435