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الخميس، 29-09-2022 07:46 ص

التربية تعلن عن دفعة كبيرة من المرشحين لبرنامج الدبلوم المهني - أسماء

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، أسماء الدفعة الأولى لبرنامج الدبلوم المهني في إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة والمنتهية بالتعيين وعلى نفقة الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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وقالت الوزارة في إعلان نشر بالصحف اليومية، إن البرنامج سيعقد في الجامعات الأردنية والهاشمية واليرموك ومؤتة.


ودعت المرشحين إلى مراجعة وحدة جودة التعليم والمساءلة الكائنة بجانب مدرسة عين جالوت الثانوية للبنات في منطقة الشميساني؛ لغايات توقيع العقود في البرنامج، اعتبارا من صباح الأحد المقبل وحتى يوم الإثنين المقبل.


وختمت، "كل من يتخلف عن الحضور يعتبر مستنكفًا عن الالتحاق بالبرنامج".


الاسماء: 


 




 

 


 

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