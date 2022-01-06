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الخميس، 06-01-2022 08:27 ص

التربية تعلن عن شاغر وظيفة سائق - تفاصيل

التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عن حاجتها لملء الوظائف الشاغرة بالفئة الثالثة من الذكور لوظيفة سائق في مديريات التربية والتعليم المبينة أدناه من حملة رخصة السياقة من الفئة الخامسة أو السادسة.

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وأضافت في الإعلان "على الراغبين من أبناء المناطق المذكورة التي يتوافر فيها الشواغر حسب الكشف أدناه التقدم على الرابط الإلكتروني(https://bit.ly/3HquO6m) خلال الفترة من يوم الاثنين الماضي الموافق 3/1/2022 ولغاية نهاية دوام اليوم الخميس الموافق 6/1/2022, وسيتم طلب الوثائق التالية حال قبول الطلب":


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