التربية تعلن قرارا بشأن طلبة المدارس خلال أيام

الوكيل الإخباري - يترقب الأردنيون الأسبوع القادم قرارا هاما بشأن مصير طلبة المدارس ، بعد تقييم الجهات المعنية للوضع الوبائي الراهن .

اضافة اعلان



وكان الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ، عبد الغفور القرعان قال " سيتم إصدار قرار بشأن طلبة الصفين العاشر والحادي عشر، بداية الأسبوع المقبل، وعلى ضوء ذلك سيتم حسم قرار مصير عودة الطلبة إلى المدارس لجميع الصفوف ،حيث أن القرار على طاولة وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إضافة إلى وزارة التربية والتعليم، بعد دراسة أعداد الإصابات بالفيروس في المدارس".

الوضع الوبائي الراهن "مقلق" ، الأمر الذي يتطلب دراسة مستفيضة حماية لصحة وسلامة الأردنيين، بحسب مسؤولين.



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة









