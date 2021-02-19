التربية : تعليق دوام المدارس كافة السبت

الوكيل الإخباري - قرَّر وزيرُ التَّربية والتَّعليم الدُّكتور تيسير النعيمي ونظرًا للظُّروف الجويَّة السَّائدة وحرصًا على سلامة الطَّلبة والمعلِّمين تعليق دوام جميع المدارس الحكومية والخاصَّة التي تداوم أيام السبت عادةً والتَّحوُّل إلى التَّعليم عن بعد ليوم غدٍ السَّبت الموافق 20 شباط 2021.

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