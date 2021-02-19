الجمعة 19-02-2021
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التربية : تعليق دوام المدارس كافة السبت

الجمعة، 19-02-2021 04:01 م

بسبب الأحوال الجوية

التربية : تعليق دوام المدارس كافة السبت

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وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - قرَّر وزيرُ التَّربية والتَّعليم الدُّكتور تيسير النعيمي ونظرًا للظُّروف الجويَّة السَّائدة وحرصًا على سلامة الطَّلبة والمعلِّمين تعليق دوام جميع المدارس الحكومية والخاصَّة التي تداوم أيام السبت عادةً والتَّحوُّل إلى التَّعليم عن بعد ليوم غدٍ السَّبت الموافق 20 شباط 2021.

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