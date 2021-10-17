التربية : تعليق دوام بعض مدارس جرش وعجلون ليوم واحد فقط

الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم احمد المساعفة أن المدارس التي تم تعليق الدوام الوجاهي بها سيكون ليوم واحد فقط لغايات التعقيم.

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وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم تعليق الدوام الوجاهي اليوم الأحد و التحول إلى التعليم عن بعد في عدد من المدارس في منطقتي جبة في محافظة جرش وخربة الوهادنة في محافظة عجلون احترازيا .

والمدارس هي :



جبة ثانوية بنين

جبة الأساسية بنين

الأمير فيصل الأساسية المختلطة

جبة الثانوية بنات



جبة الأساسية المختلطة

وصفي التل الأساسية المختلطة

الوهادنة الأساسية المختلطة للبنات



الوهادنة الثانوية للبنين

الوهادنة الثانوية للبنات

الوهادنة الأساسية للبنين

