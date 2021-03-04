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الخميس، 04-03-2021 03:35 م

إلى إشعار آخر

التربية : تعليق عودة الدفعة الثالثة من الطلبة إلى المدارس

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه وعملًا بالبلاغ رقم ( 23 ) لسنة 2021 والصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم ( 19 ) عن دولة رئيس الوزراء،فقد قررت الوزارة تعليق عودة الدفعة الثالثة من طلبة المرحلة الأساسية من الصف الرابع الأساسي وحتى التاسع الأساسي إلى التعليم الوجاهي إلى إشعارٍ آخر والاستمرار في التعليم عن بعد لهذه الصفوف،علمًا بأنَّ الوزارة كانت قد أعلنت سابقًا تعليق عودة الدفعة الثانية لطلبة الصفين العاشر الأساسي والحادي عشر إلى التعليم الوجاهي إلى إشعارٍ آخر والاستمرار في التعليم عن بعد لهذين الصفين.
 
وأضافت وزارة التربية في بيان صحفي اليوم الخميس، وصل "الوكيل الإخباري"  أن الدفعة الأولى من الطلبة والتي عادت للتعليم الوجاهي للصفوف الثلاثة الأولى والصف الثاني عشر بالإضافة إلى رياض الأطفال فيستمر التعليم لها وجاهيًّا ومتمازجًا مع التعليم عن بعد وفق خطة العودة لهذه الصفوف للفصل الدراسي الثاني.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر بمتابعة تطورات الحالة الوبائية ومراجعة هذه القرارات و تطورات الحالة الوبائية ومراجعة هذه القرارات بشكل دوري واتخاذ ما يلزم بشكل دوري وإعلانها بكل شفافية ووضوح  مشددةً على أن التقييم اليومي بالبروتوكول الصحي والاشتراطات الصحية سيبقى مستمرا من قبل فرق التقييم التابعة لوحدة الجودة والمشرفين وأقسام الرقابة في المديريات وبالتعاون مع الفرق الرقابية في وزارة العمل. 

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وأشارت بأن جميع القرارات التي اتخذتها أو ستتخذها الوزارة سيكون أساسها الحفاظ على صحة أبنائنا الطلبة والمعلمين  وأعضاء الهيئات الإدارية الكرام في المدارس متمنية الصحة والسلامة للجميع.

 

 


 




 

 


 

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