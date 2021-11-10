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الأربعاء، 10-11-2021 11:26 ص

التربية تعمم بشأن ترحيل المواد الدراسية اليوم

طلبة 4


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - من المتوقع أن تحدد وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء المواد والوحدات الدراسية المرحلة للفصل الدراسي الثاني، وتعميمها على كافة مديريات التربية والمدارس في المملكة ، وفقاً لمصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم.

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وبيّن المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن التعميم يأتي للتسهيل على المعلم وتحديد المادة المقرر ترحيلها لتنظيم العملية التعليمية في المدارس و للطلبة .


وكانت وزارة التربية  كشفت بوقت سابق لـ " الوكيل الإخباري " عن خطة لترحيل المواد الدراسية التي لن يتمكن المعلم من استكمالها خلال الفصل الدراسي الأول إلى الفصل الدراسي الثاني بعد قرار التربية بتقديم موعد الامتحانات النهائية.


 




 

 


 

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