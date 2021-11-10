التربية تعمم بشأن ترحيل المواد الدراسية اليوم

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - من المتوقع أن تحدد وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء المواد والوحدات الدراسية المرحلة للفصل الدراسي الثاني، وتعميمها على كافة مديريات التربية والمدارس في المملكة ، وفقاً لمصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم.

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وبيّن المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن التعميم يأتي للتسهيل على المعلم وتحديد المادة المقرر ترحيلها لتنظيم العملية التعليمية في المدارس و للطلبة .



وكانت وزارة التربية كشفت بوقت سابق لـ " الوكيل الإخباري " عن خطة لترحيل المواد الدراسية التي لن يتمكن المعلم من استكمالها خلال الفصل الدراسي الأول إلى الفصل الدراسي الثاني بعد قرار التربية بتقديم موعد الامتحانات النهائية.

