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الإثنين، 07-03-2022 04:48 م

التربية تعمم بعدم ارسال طلبات النقل الخارجي باستثناء حالات الجلوة

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عمم وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس على مدراء التربية بالالتزام بعدم ارسال طلبات النقل الخارجي نهائيا باستثناء حالات الجلوة العشائرية المرفق معها كتاب من الحاكم الاداري، علما بأن التقديم على موقع الوزارة الالكتروني.

وطالب الوزير مدراء التربية بالعمل على تذويب الزوائد لجميع التخصصات فورا، وعدم اللجوء إلى التعيين على حساب التعليم الاضافي او ارسال شواغر لهذه التخصصات وتحت المساءلة.

كما عمم بعدم رفع أي معاملة انتداب او نقل او تكليف للموظفين للعمل لدى المؤسسات والوزارات الاخرى إلا بعد احضار موافقة مسبقة من الوزارة او المؤسسة المعنية وبعد ذلك يتم رفع المعاملة مع ضرورة التنسيب على ألا يتم تغطية الشاغر على حساب التعليم الاضافي.

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