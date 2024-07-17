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الأربعاء، 17-07-2024 10:04 ص

التربية تعمم بمنع عمل الموظفين خارج أوقات الدوام الرسمي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عممت وزارة التربية والتعليم اليوم الاربعاء على كافة مديريات التربية في المملكة بضرورة تطبيق قرار منع الموظفين من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

وجاء في الكتاب - الذي اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري - والموجه إلى مديري ومديرات المدارس من خلال مديريات التربية : "إشارة إلى كتاب وزير التربية والتعليم رقم ۳۱۳۷۱/2/۱۱، أرجو إبلاغ العاملين لديكم بنص المادة ٦٧/ي، والتي تنص على أنه يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على القيام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي".

وشدد التعميم على ضرورة إبلاغ جميع العاملين في المدارس بمضمون الكتاب وأخذ تواقيعهم على مضمونه .

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