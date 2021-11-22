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الإثنين، 22-11-2021 12:17 م

التربية تعمم على المدارس الخاص بشأن تطعيم الطلبة - وثيقة

التعليم الخاص


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 


عممت مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة بالتواصل مع أولياء أمور الطلبة الراغبين بتطعيم أبنائهم بلقاح كورونا من الفئة العمرية 12 - 18 عاما بشكل اختياري.

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وأكد مدير مديرية التعليم الخاص في الوزارة الدكتور محمد العلوان اليوم الإثنين لـ " الوكيل الإخباري" أن الموافقة من أولياء الأمور يجب أن تكون خطية .


وجاء ذلك على ضوء توجه الوزارة لاستفتاء أولياء امور حول اعطاء لقاح كورونا لطلبة المدارس، وحصر أعداد الطلبة الذين يرغب أولياء أمورهم بتلقي لقاح كورونا.

 



 




 

 


 

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