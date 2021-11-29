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الإثنين، 29-11-2021 06:30 م

التربية تعمم على المدارس بسبب خطأ مطبعي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عممت وزارة التربية بوجود خطأ في اية قرآنية في كتاب التربية الإسلامية للصف العاشر.

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واكدت الوزارة على مدراء التربية والتعليم بضرورة التعميم على جميع المدارس حول ورود خطأ مطبعي في الكتاب.

 واكد التعميم ان الخطأ المطبعي ورد في الفصل الدراسي الاول ( الوحدة الثالثة / الدرس الرابع / انواع الوقف الاختياري الجائز "الوقف التام" / صفحة 114) في الاية الكريمة في سورة الاعراف في قوله تعالى (اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون) سورة الاعراف الاية 3.

وبينت الوزارة انه وردت الاية الكريمة من غير كلمة ( قليلا ) بسبب خطأ مطبعي حيث سيتم مخاطبة المركز الوطني لتطوير المناهج لتعديل الخطأ في الطبعة القادمة للكتاب 2022.

 

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