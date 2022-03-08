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الثلاثاء، 08-03-2022 04:11 م

التربية تعمم على المدارس بشأن كتاب تاريخ الأردن للتوجيهي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عممت وزارة التربية والتعليم بتعديل معلومة في كتاب تاريخ الأردن للصف الثاني عشر (التوجيهي) .

 وجاء في تعميم الوزارة انه تم تعديل معلومة في كتاب تاريخ الأردن للصف الثاني عشر طبعة 2021 في الوحدة الخامسة الفصل الثاني، البند أولا في الصفحة 111، وهي (وشهد المجلس النيابي الرابع ظهور اكبر كتلة ائتلافية، والصواب.. وشهد المجلس الخامس ظهور اكبر كتلة ائتلافية).

ودعت التربية مدراء المديريات في الميدان إلى تعميم التعديل على المدارس.

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